  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kültür - Sanat İranlı turistlerden heykel sanatına büyük ilgi
Kültür - Sanat

İranlı turistlerden heykel sanatına büyük ilgi

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Heykel Yapım Sanatı’na İranlı turistler büyük ilgi gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 10:00:00 -
İranlı turistlerden heykel sanatına büyük ilgi

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'ın talimatları ile Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve İpekyolu Gençlik Merkezi'nin iş birliğinde düzenlenen ‘Heykel Yapım Sanatı’ etkinliğine vatandaşların yanı sıra İranlı turistler de yoğun ilgi gösterdi. İpekyolu Sanat Galerisi'nde düzenlenen etkinlikte çamurdan heykel yapımı, müzik, resim, karikatür gibi çeşitli alanlarda etkinlikler düzenlendi. Etkinliğe Vanlıların yanı sıra İranlı turistler de yoğun ilgi gösterdi.
Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte Kaymakam Aydın, sergilenen ürünleri tek tek inceleyerek vatandaşlarla ve İranlı turistlerle sohbet etti. İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın bu tarz etkinliklerin Van’ın tanıtımı için oldukça verimli olduğunu belirterek, şartlar el verdiği sürece bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.

f

Vatandaşlar ve İranlı turistler ise etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek doyasıya eğlenme fırsatını kendilerine sunduğu için İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın'a teşekkür ettiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tüfeği temizlerken hem kendisini hem de arkadaşını...
Yerel

Tüfeği temizlerken hem kendisini hem de arkadaşını...

Şanlıurfa'da, Suriye uyruklu Ali Humeydi (30) çalıştığı iş yerinde temizlediği av tüfeğinin ateş alması sonucu kendisini ve yanındaki arkada..
Biri 'ekonomik kriz' mi demişti?
Ekonomi

Biri 'ekonomik kriz' mi demişti?

Zara mağazalarının Cuma gününe özel yüzde 30'luk indirimi, Türkiye genelindeki Zara şubelerinde uzun müşteri kuyruklarının oluşmasına sebep ..
Ersan Şen'in ilginç anları! Burnunu karıştırırken yakalandı
Gündem

Ersan Şen'in ilginç anları! Burnunu karıştırırken yakalandı

Muhalefetin çığırtkanı Ersan Şen, canlı yayında burnunu karıştırırken yakalandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay