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Aktüel İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye yönelik suikastın otomatik silahla yapıldığı iddia edildi
Aktüel

İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye yönelik suikastın otomatik silahla yapıldığı iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-29 20:53:58 -
İranlı nükleer bilimci Fahrizade'ye yönelik suikastın otomatik silahla yapıldığı iddia edildi

TAHRAN (AA) - İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastın, yol kenarına bırakılan bir kamyonete monte edilen otomatik silahla gerçekleştirildiği iddia edildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, Fahrizade suikastının ayrıntılarıyla ilgili bilgilere ver verilen bir haber yayımladı.

Habere göre, Fahrizade ve eşini taşıyan kurşun geçirmez araç ile koruma ekiplerine ait 3 araç cuma sabahı Mazenderan eyaletine bağlı Rostem Kala şehrinden Tahran'ın Demavend ilçesi Abserd semtine doğru yola çıktı.

Konvoya öncülük eden koruma timlerine ait araçlardan biri olay yerine birkaç kilometre kala Fahrizade'nin gideceği yeri kontrol etmek ve oranın güvenliğini sağlamak amacıyla eskorttan ayrıldı. Tam o esnada sıkılan mermilerin çıkardığı ses nedeniyle araç durdu ve Fahrizade sesin motor arızasından kaynaklı olduğunu düşünerek araçtan indi.

Yine habere göre, İranlı nükleer bilimci, araçtan iner inmez olay mahalline 150 metre mesafede yolun kenarına bırakılan kamyonetin üzerindeki uzaktan kumandalı otomatik silahtan sıkılan mermilerden 2'si yan tarafına biri de sırtına isabet etti ve omuriliğinin yarılmasına yol açtı.

Ateş açıldığı esnada Fahrizade'nin baş koruması kendini siper etti ve kurşunların hedefi oldu. Bu sırada yol kenarındaki kamyonet patlatıldı.

Fahrizade önce yaralı olarak çevredeki sağlık merkezine ardından da gönderilen helikopterle Tahran'a nakledildi ancak kurtarılamadı.

Fars Haber Ajansı'nın haberine göre, saldırı yaklaşık 3 dakika sürdü ve olay yerinde hiçbir saldırgan yoktu. Saldırı uzaktan kumandalı otomatik silahla gerçekleştirildi ve Fahrizade ile koruması dışında olayda hayatını kaybeden olmadı.

Öte yandan yol kenarına bırakılan ve ardından patlatılan kamyonetin sahibi 28 Kasım'da ülkeyi terk etti.


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