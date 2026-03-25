SON DAKİKA
İran'ın savunma sanayisine sinsi saldırı: İşgalci ordudan küstah açıklama!

İşgalci İsrail ordusu, bölgeyi topyekûn bir savaşın eşiğine getiren provokasyonlarına bir yenisini ekledi. Siyonist Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı küstah açıklamada, İran Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve denizden atılan seyir füzelerinin üretildiği iki ana merkezin vurulduğunu iddia etti. Tahran’da gerçekleştirildiği öne sürülen saldırıda, deniz ve kara hedeflerini imha edebilen uzun menzilli stratejik sistemlerin geliştirildiği tesislerin ağır hasar aldığı savunuldu.

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren işgalci İsrail, İran’ın başkenti Tahran’daki deniz seyir füzesi üretim tesislerini hedef aldığını öne sürdü. ABD ile suç ortaklığı yaparak 28 Şubat’tan bu yana İran’a yönelik hava saldırılarını sürdüren Siyonist rejim, füze sistemlerine "geniş çaplı zarar" verdiğini savunurken; bölge, Washington ve Tel Aviv hattındaki kirli ittifakın yeni bir tırmanışına şahitlik ediyor.

Terör devleti İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da denizden atılan seyir füzelerinin üretildiği iki ana merkezi hedef aldığını öne sürdü.

Katil İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İran Savunma Bakanlığı komutasında faaliyet gösteren seyir füzesi üretim tesislerinin" hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, Tahran'da denizden atılan seyir füzelerinin üretildiği iki ana merkezin vurulduğu savunularak, bu tesislerin deniz ve kara hedeflerini hızla imha edebilen uzun menzilli deniz seyir füzeleri geliştirmek ve üretmek için kullanıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca, saldırıda seyir füzesi sistemlerine geniş çaplı zarar verildiği savunuldu.

ABD İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

Katil İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

Terör devleti İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran vurdu! İsrail'de siren sesleri
İran vurdu! İsrail'de siren sesleri

Dünya

İran vurdu! İsrail'de siren sesleri

ABD'li askerler isyan etti! 'İsrail için ölmek istemiyoruz'
ABD'li askerler isyan etti! 'İsrail için ölmek istemiyoruz'

Dünya

ABD'li askerler isyan etti! 'İsrail için ölmek istemiyoruz'

ABD ve İsrail İran’ı vurdu yıkılan Avrupa oldu
ABD ve İsrail İran’ı vurdu yıkılan Avrupa oldu

Ekonomi

ABD ve İsrail İran’ı vurdu yıkılan Avrupa oldu

Siyonist vahşetin kanlı belgesi! BM: İşkence İsrail’in devlet politikası oldu
Siyonist vahşetin kanlı belgesi! BM: İşkence İsrail’in devlet politikası oldu

Dünya

Siyonist vahşetin kanlı belgesi! BM: İşkence İsrail’in devlet politikası oldu

23 İsrail askeri vuruldu
23 İsrail askeri vuruldu

Dünya

23 İsrail askeri vuruldu

Özgüven patlaması yaşıyordu fena tosladı... İsrail kuklası Trump çıkış yolu arıyor!
Özgüven patlaması yaşıyordu fena tosladı... İsrail kuklası Trump çıkış yolu arıyor!

Dünya

Özgüven patlaması yaşıyordu fena tosladı... İsrail kuklası Trump çıkış yolu arıyor!

İran'dan İslam Dünyasına Tarihi Çağrı: "ABD ve İsrail Olmadan Bölgesel İttifak Kuralım"
İran'dan İslam Dünyasına Tarihi Çağrı: "ABD ve İsrail Olmadan Bölgesel İttifak Kuralım"

Gündem

İran'dan İslam Dünyasına Tarihi Çağrı: "ABD ve İsrail Olmadan Bölgesel İttifak Kuralım"

İsrail'deki hedefler ve ABD'nin bölgedeki üsleri füze ve İHA'larla hedef alındı 80. dalga ile vurdu
İsrail'deki hedefler ve ABD'nin bölgedeki üsleri füze ve İHA'larla hedef alındı 80. dalga ile vurdu

Gündem

İsrail'deki hedefler ve ABD'nin bölgedeki üsleri füze ve İHA'larla hedef alındı 80. dalga ile vurdu

