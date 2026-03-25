İran’ın savunma sanayisine sinsi saldırı: İşgalci ordudan küstah açıklama!

Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren işgalci İsrail, İran’ın başkenti Tahran’daki deniz seyir füzesi üretim tesislerini hedef aldığını öne sürdü. ABD ile suç ortaklığı yaparak 28 Şubat’tan bu yana İran’a yönelik hava saldırılarını sürdüren Siyonist rejim, füze sistemlerine "geniş çaplı zarar" verdiğini savunurken; bölge, Washington ve Tel Aviv hattındaki kirli ittifakın yeni bir tırmanışına şahitlik ediyor.

Terör devleti İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da denizden atılan seyir füzelerinin üretildiği iki ana merkezi hedef aldığını öne sürdü.

Katil İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "İran Savunma Bakanlığı komutasında faaliyet gösteren seyir füzesi üretim tesislerinin" hedef alındığı iddia edildi.

Açıklamada, Tahran'da denizden atılan seyir füzelerinin üretildiği iki ana merkezin vurulduğu savunularak, bu tesislerin deniz ve kara hedeflerini hızla imha edebilen uzun menzilli deniz seyir füzeleri geliştirmek ve üretmek için kullanıldığı ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca, saldırıda seyir füzesi sistemlerine geniş çaplı zarar verildiği savunuldu.

ABD İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

Katil İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

Terör devleti İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.