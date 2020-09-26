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Aktüel İran'ın Elburz eyaletinde yeniden Kovid-19 kısıtlamalarına dönülüyor
Aktüel

İran'ın Elburz eyaletinde yeniden Kovid-19 kısıtlamalarına dönülüyor

Eyalette camilerin yanı sıra okullar, ilim havzaları, kurslar, kütüphaneler, havuzlar, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, kuaförler, güzellik ve spor salonları, kahvehaneler ve eğlence merkezleri bir hafta süreyle kapalı tutulacak

Yeniakit Publisher
2020-09-26 23:26:30 -
İran'ın Elburz eyaletinde yeniden Kovid-19 kısıtlamalarına dönülüyor

TAHRAN (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçtiği Elburz eyaletinde, virüse karşı kısıtlamaların yeniden hayata geçirileceği belirtildi.

Elburz Valisi Azizullah Şahbazi, eyaletin "kırmızı bölgeler" arasında yer aldığını ve Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu'nda bununla ilgili uyarıların yapıldığını hatırlattı.

Şehbazi, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle salgının birinci dalgasında bir hafta süreyle hayata geçirdikleri kısıtlamaların yeniden uygulanacağını ifade ederek, aldıkları kararları sıkı bir şekilde takip edeceklerini söyledi.

Alınan karar kapsamında eyaletteki üniversiteler, okullar, ilim havzaları, kurslar, kütüphaneler, ana okulları, kapalı havuzlar, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, kuaförler, güzellik salonları, camiler, spor salonları, yatılı okullar, kahvehaneler ve eğlence merkezleri bir hafta kapalı tutulacak.

Eyaletteki tüm kültürel, dini ve sosyal aktiviteler ile düğün ve taziye merasimlerin de yasaklandı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 24 Eylül'de Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında, "Sağlık talimatlarına riayet edilmemesi ve toplumda yeni dalgalarla karşılaşmamız halinde bazı kısıtlamalar getirmek zorunda kalacağız." açıklamasında bulunmuştu.

İran'da bugüne kadar 443 bin 86 Kovid-19 vakasına rastlanırken, virüs nedeniyle 25 bin 394 kişi yaşamını yitirdi.

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