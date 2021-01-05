İran'ın el koyduğu Güney Kore bandralı tankerle ilgili diplomatik çözüm arayışları

ANKARA (AA) - İran'ın, Güney Kore bandıralı petrol tankerine Basra Körfezi'nde kirliliğe yol açması nedeniyle el koymasının ardından iki ülke arasında diplomatik çözüm arayışları başladı.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Afrika ve Orta Doğu Dairesi Genel Müdürü Koh Kyung-sok, İran Büyükelçisi Said Bademci ile bir araya geldi.

Kyung-sok, tankere el konulmasından ötürü üzüntülerini dile getirerek, Güney Kore bandralı tankerin ve mürettebatın tahliyesini talep etti.

Güney Kore'nin, geminin ve mürettebatının serbest bırakılması için görüşmelerde bulunmak üzere İran'a bir heyet göndermeyi planladığı da belirtildi.

Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha, tankerin ve mürettebatın bir an önce serbest bırakılması için her türlü çabayı gösterdiklerini söyledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, dün Basra Körfezi'nde Güney Kore bandıralı bir petrol tankerine el koyduğunu duyurmuştu. Güney Kore hükümeti ise petrol tankerinin bırakılması çağrısında bulunmuştu.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, Basra Körfezi'ne petrol kirliliğine yol açması nedeniyle el konulan tankerin, olaydan önce bu konuda uyarıldığını açıklamıştı.

Rebii, Güney Kore hükümetinin ülkede bulunan, İran'a ait varlıkları ABD yaptırımları nedeniyle Tahran'ın kullanımına açmamasına değinerek, "Eğer gerçekten rehin alma durumu varsa bunu yapan, asılsız gerekçelerle 7 milyar dolardan fazla paramızı rehin alan Güney Kore hükümetidir." ifadesini kullanmıştı.

İran, Güney Kore ve çeşitli ülkelerde bulunan mali varlığının ABD yaptırımları nedeniyle bloke edilmesinden dolayı kullanamıyor.







