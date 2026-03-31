İran'ın başkentinde şiddetli patlamalar

İran medyası, ABD ve İsrail saldırıları altındaki Tahran’da art arda patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

Tahran’da gece saatlerinde şiddetli patlama sesleri duyulduğu bildirildi.

İran basınına göre, kentte bir noktada güçlü bir patlama meydana geldi.

HAVA SAVUNMASI DEVREDE

Patlamaların ardından hava savunma sistemlerinin aktif hale geldiği ve art arda seslerin duyulmaya devam ettiği aktarıldı.

Bu durum, saldırıların sürdüğü ya da engelleme faaliyetlerinin devam ettiği şeklinde yorumlandı.

SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının sürdüğü belirtilirken, başkentteki gelişmeler çatışmanın şiddetini gözler önüne serdi.

BÖLGEDE TANSİYON ZİRVEDE

İran genelinde farklı noktalarda patlama ve saldırı haberleri gelmeye devam ediyor.

Uzmanlar, özellikle başkentte yaşanan bu gelişmelerin çatışmanın daha geniş bir boyuta taşınabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

