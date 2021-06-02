  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Araç sahipleri dikkat: Artık düşük fiyat verilecek
METİ timine saldırdılar! Hainlerin hepsi öldürüldü
Osmaniye'de korkutan deprem
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dünya İran'ı sarsan gelişme! Savaş gemisi battı
Dünya

İran'ı sarsan gelişme! Savaş gemisi battı

İran Ordusuna ait 'Hark' isimli savaş gemisi Umman Denizi açıklarında çıkan yangın sonucu battı.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 10:14:00 -
İran'ı sarsan gelişme! Savaş gemisi battı

İran Deniz Kuvvetlerine ait "Hark" adlı askeri geminin Umman Denizi'nde battığı kaydedildi.

Askeri gemide, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı açıklarında iken yangın çıktığı belirtildi.

Yaklaşık 20 saat süren kurtarma çalışmalarının neticesiz kalması üzerine geminin tamamen battığı ifade edildi.

İran ordusundan yapılan açıklamada, gemideki tüm mürettebatın kurtarıldığı aktarılırken, yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediği kaydedildi.

Hark'ın 40 yıldır İran Deniz Kuvvetlerinde bulunduğu ve en büyük tonajlı gemi olduğu belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay