İran'dan Türkiye'ye taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde yaşanan can kayıpları nedeniyle Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı diledi.

Kenani, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında yaptığı konuşmada, İran’ın, depremden etkilenen Türkiye ve Suriye ile dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Türkiye ve Suriye halkına başsağlığı dileyen Kenani, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılar için de acil şifalar diledi.

İranlı yetkili, ihtiyaç duyulması halinde İran'ın komşuluk ve dostluk ilişkileri çerçevesinde iki ülkeye yardım etmeye hazır olduğunu da kaydetti.