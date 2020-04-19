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Dünya

İran'dan katil Esed'e ziyaret! Bu yıl ilk olacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yarın başkent Şam'da Suriye diktatörü katil Beşar Esed'le bir araya gelecek.

2020-04-19 16:47:00 -
İran'dan katil Esed'e ziyaret! Bu yıl ilk olacak

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, yarın (20 Nisan Pazartesi) başkent Şam'da Suriye diktatörü katil Beşar Esed'le bir araya gelecek.

AFP'nin haberine göre Zarif'in ziyareti, bu yıl Tahran-Şam arasındaki ilk görüşme olacak.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ikili görüşmede bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler ve katil Esed tarafından yönetilen Suriye'nin sözde "terörizmle mücadelesinin" masaya yatırılacağı belirtildi.

Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim'le de bir araya gelecek olan Zarif'in ziyareti bir gün sürecek.

Zarif, Şam'a en son ziyaretini geçtiğimiz yılın nisan ayında yapmıştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hemen hemen tüm ülkeler ziyaretleri askıya almıştı.

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Yorumlar

Murat

İran tam rezil bir devlet ülkemiz o kadr yardım ediyor hep ülkemiz aleyhine çalışıyorlar bence İran konusunda politikamız değişmeli
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Veli

...... ......sizler Allah ... versin 
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