İran'dan İslam Dünyasına Tarihi Çağrı: "ABD ve İsrail Olmadan Bölgesel İttifak Kuralım"

Karargah tarafından paylaşılan mesajda, İslam ümmetinin kendi geleceğini tayin etmek ve güvenliğini tesis etmek için dış güçlere muhtaç olmadığı belirtildi. Binlerce kilometre uzaktan gelerek bölgeye müdahale eden güçlerin, öncelikli amacının İslam ülkelerinin huzuru değil, İsrail’in güvenliği ve ekonomik sömürü olduğu ifade edildi. ABD’nin bölgeye yalnızca petrol, gaz ve stratejik çıkarlar penceresinden baktığına dikkat çekilen açıklamada, Batı ile yapılan ittifakların Müslüman ülkelere somut bir savunma garantisi sunmadığı hatırlatıldı.

Kur’an-ı Kerim Temelli Ortak Sözleşme Önerisi

Geçmişte yaşanan askeri yenilgilerin temel sebebinin ortak bir strateji ve bağımsız güç eksikliği olduğu savunulan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"İslam ve Kur’an’ı referans alan ortak bir sözleşmeye dayalı, kapsamlı bir güvenlik birliği kurulmalıdır. Dış güçlerle ittifak kurmak bu kadar kolayken, kardeş İslam ülkeleri arasında birlik sağlanmasının önündeki engelleri sorgulamalıyız."

İran İslam Cumhuriyeti, ABD ve İsrail’in yer almadığı, tamamen bölge ülkelerinden oluşan askeri bir ittifaka her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ilan etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Biz Kardeşiz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da İslam ülkelerine ve komşularına yönelik bir kardeşlik mesajı yayımladı. Tahran’ın hiçbir komşusuyla çatışma niyeti taşımadığını vurgulayan Pezeşkiyan, Müslümanlar arasındaki her türlü anlaşmazlığın yalnızca Siyonist varlığın ekmeğine yağ sürdüğünü belirtti. Pezeşkiyan, çözümün Peygamber Efendimizin (S.A.V.) öğretileri doğrultusunda kenetlenmekten geçtiğini ifade etti.