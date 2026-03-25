Utanmaz CHP'liler... Resul Emrah Şahan'dan mahkemede olay itiraf İran, Türkiye'ye gaz akışını kesti mi? Bakan Bayraktar'dan flaş açıklama Haddini bil Özgür Özel! Faruk Acar'dan CHP'deki yolsuzluk sarmalına sert tepki! 23 İsrail askeri vuruldu AK Parti Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül: Terörsüz Türkiye hedefi iç cephemizin en büyük kalesidir Adalet Bakanı’na yönelik tapu soruşturması yapan tekniker tutuklandı! Tarzan zorda! Nedim Şener tapu skandalında kıvırmaya çalışan Özel’i fena faka bastırdı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi bu yoldan döndürmeye kimsenin gücü yetmez Özcan, Özel’e ağzının payını verdi! “Sayın Cumhurbaşkanımıza dil uzatmak senin ne siyaset bilgine ne de karakterine sığar” MHP'li Feti Yıldız'dan olay 'İmamoğlu' paylaşımı: Danışmanım yapmış!
İran'dan İslam Dünyasına Tarihi Çağrı: "ABD ve İsrail Olmadan Bölgesel İttifak Kuralım"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
İran “Hatemu’l-Enbiya” Karargahı, İslam coğrafyasının güvenliği için Batılı güçlere ve Siyonist rejime olan bağımlılığın sona erdirilmesi gerektiğini vurgulayan kritik bir mesaj yayımladı. Çarşamba günü şafak vaktinde Arap ve İslam halklarına hitaben yayımlanan bildiride, Kur’an-ı Kerim referans alınarak oluşturulacak bağımsız bir güvenlik ittifakı kurulması çağrısında bulunuldu.

Karargah tarafından paylaşılan mesajda, İslam ümmetinin kendi geleceğini tayin etmek ve güvenliğini tesis etmek için dış güçlere muhtaç olmadığı belirtildi. Binlerce kilometre uzaktan gelerek bölgeye müdahale eden güçlerin, öncelikli amacının İslam ülkelerinin huzuru değil, İsrail’in güvenliği ve ekonomik sömürü olduğu ifade edildi. ABD’nin bölgeye yalnızca petrol, gaz ve stratejik çıkarlar penceresinden baktığına dikkat çekilen açıklamada, Batı ile yapılan ittifakların Müslüman ülkelere somut bir savunma garantisi sunmadığı hatırlatıldı.

Kur’an-ı Kerim Temelli Ortak Sözleşme Önerisi

Geçmişte yaşanan askeri yenilgilerin temel sebebinin ortak bir strateji ve bağımsız güç eksikliği olduğu savunulan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"İslam ve Kur’an’ı referans alan ortak bir sözleşmeye dayalı, kapsamlı bir güvenlik birliği kurulmalıdır. Dış güçlerle ittifak kurmak bu kadar kolayken, kardeş İslam ülkeleri arasında birlik sağlanmasının önündeki engelleri sorgulamalıyız."

İran İslam Cumhuriyeti, ABD ve İsrail’in yer almadığı, tamamen bölge ülkelerinden oluşan askeri bir ittifaka her türlü katkıyı sunmaya hazır olduğunu ilan etti.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Biz Kardeşiz"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da İslam ülkelerine ve komşularına yönelik bir kardeşlik mesajı yayımladı. Tahran’ın hiçbir komşusuyla çatışma niyeti taşımadığını vurgulayan Pezeşkiyan, Müslümanlar arasındaki her türlü anlaşmazlığın yalnızca Siyonist varlığın ekmeğine yağ sürdüğünü belirtti. Pezeşkiyan, çözümün Peygamber Efendimizin (S.A.V.) öğretileri doğrultusunda kenetlenmekten geçtiğini ifade etti.

İran'dan Siyonistlere misilleme! Sirenler çaldı
İran'dan Siyonistlere misilleme! Sirenler çaldı

Dünya

İran'dan Siyonistlere misilleme! Sirenler çaldı

Savaşa dahil mi olacaklar? Suudi Arabistan'dan İran açıklaması!
Savaşa dahil mi olacaklar? Suudi Arabistan'dan İran açıklaması!

Dünya

Savaşa dahil mi olacaklar? Suudi Arabistan'dan İran açıklaması!

İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Batı’nın Çifte Standardına Sert Tepki: "Bu savaş feci bir hatadır"
İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Batı’nın Çifte Standardına Sert Tepki: "Bu savaş feci bir hatadır”

Gündem

İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Batı’nın Çifte Standardına Sert Tepki: "Bu savaş feci bir hatadır”

Yorumlar

Ali demir

Tüm alemi islam abd ve itrail vahşetıne karşı birleşmeli önvu ülke tırkiye olmalı..
