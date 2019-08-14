İran'dan dünyaya çok net mesaj Azerbaycan'da temaslarda bulunan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, büyük güçlerin İran'ı bölmeye çalıştığını söyledi. Selami, "Düşman müzakere yoluyla İran'ı aldatıyor" dedi.

Azerbaycan'da düzenlenen bir törende basına konuşan İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, düşmanın İran ulusunun büyümesini değil, teslim olmasını istediğini belirtti. Müzakere yöntemini kullanarak bunu yaptıklarını söyleyen Selami, "Onların müzakere talepleri gerçeği yansıtmamaktadır ve bunu bizim üstümüzde hâkimiyet kurmak için kullanıyorlar" dedi. Tümgeneral, düşmanın İran'a yönelik girişimlerinin başarısız olacağını belirterek, "Düşman liderler gerekli donanıma sahip değiller. Bu yüzden başarısız olacaklar" dedi.

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