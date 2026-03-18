İran'dan dünya ticaretine tehdit: 'Hürmüz eskisi gibi olmayacak'

İran, Laricani suikastına rağmen sistemin sarsılmayacağını vurguladı. İran ordusu, Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani’nin şehit edilmesine karşı intikam sözü verirken, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ülkenin siyasi sisteminin gücüne dikkat çekti. Arakçi, Laricani’nin şehadetinin siyasi sistemin istikrarını etkilemeyeceğini vurguladı.

Arakçi, “İran sağlam ve istikrarlı bir siyasi sisteme sahiptir. Siyasi, ekonomik ve sosyal kurumları köklüdür; herhangi bir kişinin varlığı ya da yokluğu bu yapıyı sarsamaz” dedi.

“El Cezire”ye verdiği röportajda ayrıca, “İran siyasi sisteminde en önemli kişi rehberdir; ancak onun öldürülmesinden sonra bile her şey işlemeye devam etti” ifadelerini kullandı.

Arakçi ateşkese ilişkin ise; “Ateşkese inanmıyoruz; savaşın sona ermesine inanıyoruz. Ve savaşı sona erdirmek tam olarak şu anlama gelir: savaşın tüm cephelerde bitmesi. Bir kez ve herkes için savaş meselesinin çözülmesi ve bölgede tam anlamıyla barışın sağlanmasıdır: Lübnan’da, Yemen’de, Irak’ta, İran’da ve diğer ülkelerde.” dedi.

Yeni kurallar

Hürmüz Boğazı’na ilişkin konuşan Arakçi, İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD ve israil ile savaşın sona ermesinin ardından boğazdan gemi geçişi için yeni kurallar koymayı planladığını söyledi.

“Bana göre savaş bittikten sonra, deniz geçiş güvenliğini kalıcı olarak sağlayacak, İran ve bölge ülkelerinin çıkarlarını gözeten açık kurallara dayalı yeni mekanizmalar oluşturulmalı” dedi.

Ayrıca İran, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin boğazın iki yakasında yer alan ülkeler olarak deniz güvenliğinin garantörü olması gerektiğini belirtti.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Salı günü yaptığı açıklamada, savaşın başlamasından bu yana fiilen kapatılan Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığının artık eski haline dönmeyeceğini söyledi. X platformunda İngilizce yaptığı paylaşımda, “Hürmüz Boğazı’nın durumu savaş öncesine dönmeyecek” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Avrupa müttefiklerinin bu stratejik geçitte gemi güvenliğini sağlamaya katılma konusundaki isteksizliğini eleştirdi ve ABD’nin bu konuda yardıma ihtiyaç duymadığını söyledi.