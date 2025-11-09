İran’dan ABD yorumu: Buna ihtimal yok

İran yönetimi, ABD ile yeni bir müzakere sürecine girilmesinin şu aşamada mümkün olmadığını açıkladı. Yetkililer, Washington’un “samimiyetten uzak” hamlelerinin masayı anlamsız kıldığını belirterek bölgesel gerilimlerin tırmandığına dikkat çekti. Tahran, ABD’nin politikalarını gözden geçirmeden diyaloğun başlamasının ihtimal dahilinde olmadığını ifade ediyor.

İran ile ABD arasında nisanda başlayan nükleer müzakere süreci, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesildi.

Daha sonraki süreçte ise iki ülkenin müzakerelere yeniden başlaması için Umman'ın aracılığında gerçekleştirilen girişimler, ABD'nin İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma ve füze programını kısıtlama talepleri nedeniyle başarısız olmuştu.

"ŞU ANDA ABD İLE MÜZAKARE İHTİMALİ YOK"

Tahran'da basına konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok çünkü ABD tarafından olumlu veya yapıcı bir yaklaşım görmüyoruz." dedi.

MÜZAKARE İHTİMALİNE EŞİTLİK ŞARTI

Erakçi, ABD tarafının "Eşitlik temelinde ve karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşmaya dayalı bir müzakereye hazır olması halinde nükleer müzakerelere yeniden başlanmasının mümkün olacağını" belirtti.