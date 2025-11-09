  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Özlük hakkı için düğmeye basıldı! Bakan Yerlikaya’dan polislere müjde

Attığı iftira elinde patladı! AK Partili Baykan CHP'li vekili yerin dibine soktu

Fenerbahçe Beko, İsrailli taraftarlara kapıları kapattı: Soykırım tepkisi takıma değil, sadece parkelere taşındı

TOKİ’den ev almak caiz mi tartışması yeniden alevlendi! Fatih Kalender Hoca'dan dikkat çeken açıklama

Özgür Özel minnet borcunu ödüyor!

Eurofighter CEO’sunun Türkiye çıkışı gündemde! İsrail’i panik sardı

CHP’li Eyüpsultan’da 156 milyonluk skandal

Ne demişsek o Akit uyarmıştı! Sapkınlardan zafer naraları

Ankara’nın göbeğinde kurşun yağmuru: Motosikletli manyak caddenin ortasında ateş açtı

Petro’nun Gazze sözleri dalgayı büyüttü! Bu çıkışın hedefi kim?
Dünya İran’dan ABD yorumu: Buna ihtimal yok
Dünya

İran’dan ABD yorumu: Buna ihtimal yok

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
İran’dan ABD yorumu: Buna ihtimal yok

İranlı yetkililer, ABD’nin yapıcı bir adım atmaması nedeniyle müzakerelerin yapılma ihtimali olmadığını söylediler.

İran yönetimi, ABD ile yeni bir müzakere sürecine girilmesinin şu aşamada mümkün olmadığını açıkladı. Yetkililer, Washington’un “samimiyetten uzak” hamlelerinin masayı anlamsız kıldığını belirterek bölgesel gerilimlerin tırmandığına dikkat çekti. Tahran, ABD’nin politikalarını gözden geçirmeden diyaloğun başlamasının ihtimal dahilinde olmadığını ifade ediyor.

İran ile ABD arasında nisanda başlayan nükleer müzakere süreci, İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sonrasında kesildi.

Daha sonraki süreçte ise iki ülkenin müzakerelere yeniden başlaması için Umman'ın aracılığında gerçekleştirilen girişimler, ABD'nin İran'dan uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurma ve füze programını kısıtlama talepleri nedeniyle başarısız olmuştu.

"ŞU ANDA ABD İLE MÜZAKARE İHTİMALİ YOK"

Tahran'da basına konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "Şu anda ABD ile müzakere ihtimali yok çünkü ABD tarafından olumlu veya yapıcı bir yaklaşım görmüyoruz." dedi.

MÜZAKARE İHTİMALİNE EŞİTLİK ŞARTI

Erakçi, ABD tarafının "Eşitlik temelinde ve karşılıklı fayda sağlayan bir anlaşmaya dayalı bir müzakereye hazır olması halinde nükleer müzakerelere yeniden başlanmasının mümkün olacağını" belirtti.

Fransa-İran hattında şaşırtan gelişme! Aylarca sessiz kalmışlardı, bir anda serbest bırakıldı!
Fransa-İran hattında şaşırtan gelişme! Aylarca sessiz kalmışlardı, bir anda serbest bırakıldı!

Gündem

Fransa-İran hattında şaşırtan gelişme! Aylarca sessiz kalmışlardı, bir anda serbest bırakıldı!

İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını Çin destekliyor müzakere edildi
İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını Çin destekliyor müzakere edildi

Dünya

İran’ın nükleer enerjiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkını Çin destekliyor müzakere edildi

Bitlis'te göz kamaştıran mevsim değişimi! Renkler adeta kartpostalı andırıyor!
Bitlis'te göz kamaştıran mevsim değişimi! Renkler adeta kartpostalı andırıyor!

Yerel

Bitlis'te göz kamaştıran mevsim değişimi! Renkler adeta kartpostalı andırıyor!

ABD'den İran'a darbe
ABD'den İran'a darbe

Dünya

ABD'den İran'a darbe

İran, para biriminden 4 sıfır atıyor
İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

Dünya

İran, para biriminden 4 sıfır atıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu
Gündem

Boşuna ‘dikili ağacınız yok’ demiyoruz! CHP’li ‘Şırınga Özlem’ fena rezil oldu

Gazeteci Özlem Gürses, yayımladığı videoda gözyaşlarını tutamayarak “Hayalini kurduğumuz ülkeyi kuramadık, iyi bir lider çıkaramadık” sözler..
Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri
Gündem

Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri

Akit TV'de Kırmızı Masa’da Muharrem Coşkun’un “Namaz kılıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Oytun Erbaş, inancın insan bedeninde ve zihninde ..
MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!
Gündem

MR cihazında unutulan kadın dehşeti yaşadı! Bir saat sonra fark ettiler!

İzmir Tire Devlet Hastanesi’nde baş dönmesi şikayetiyle Nöroloji Polikliniği’ne giden bir kadın, iddiaya göre MR cihazında yaklaşık bir saat..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23