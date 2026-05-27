İran'da yargı ile cumhurbaşkanlığı arasında kriz!

İran'da yargı ile cumhurbaşkanlığı arasında kriz!

İran yargısı, ABD ve İsrail’le yaşanan savaşın ardından uzun süredir devam eden internet kesintisinin sona erdirilmesine yönelik karar alan cumhurbaşkanlığına bağlı bir kurumun faaliyetini askıya aldı.


Yargıya bağlı Mizan sitesinde yer alan açıklamada, söz konusu kararın "şikayetlerin sunulmasının ardından alındığı" belirtildi. Ancak şikayetlerin kimler tarafından yapıldığına ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.

Askıya alınan karar, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından 12 Mayıs’ta kurulan "Ülkenin Siber Alanını Düzenleme ve Yönetme Özel Merkezi"ni hedef aldı.

Hükümet Sözcüsü Fatıma Muhacirani, söz konusu merkezin pazartesi günü İran’da internetin yeniden açılması yönünde karar aldığını açıklamıştı.

Yerel basında da Pezeşkiyan'ın internet erişiminin yeniden sağlanması için talimat verdiği bildirilmişti.

Buna karşın İran’da internet erişiminin tamamen yeniden sağlanması konusunda nihai yetkinin ülkenin en üst güvenlik organı olan Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nde bulunduğu belirtiliyor.

