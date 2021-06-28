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İran'da son korona bilançosu açıklandı
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Dünya İran'da son korona bilançosu açıklandı
Dünya

İran'da son korona bilançosu açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 140 artarak 83 bin 985'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-28 13:52:00 -
İran'da son korona bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, salgındaki vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşı verileri de paylaşıldı. Son 24 saatte 12 bin 351 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1417'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 3 milyon 180 bin 42'ye çıktığı ülkede, 140 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 83 bin 985 olduğu ifade edildi.

Kovid-19'a yakalanan hastalardan 3 bin 185'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 848 bin 42'ye ulaştığı bildirildi.

Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 23 milyon 421 bin 222 oldu.

İran'da toplam 5 milyon 804 bin 286 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 4 milyon 424 bin 855 kişiye aşının ilk dozunun, 1 milyon 379 bin 431 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 5 milyon 804 bin 286 doz aşı uygulandığı açıklandı.

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