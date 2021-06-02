İran'da petrol rafinerinde yangın

İran'ın başkenti Tahran'da bulunan bir petrol rafinerinde yangın çıktığı bildirildi.

Mehr haber ajansının bildirdiğine göre, Tahran'daki petrol rafinerisindeki gaz hatlarından birinde yangın çıktı.

Olay yerine acil ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edilirken herhangi olayda ölü veya yaralı olup olmadığı bildirilmedi.

İran'ın en büyük savaş gemisi 'Hark' çıkan yangının ardından Umman Körfezi'nde battı

İran Deniz Kuvvetlerine ait "Hark" adlı en büyük savaş gemisi, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ardından Umman Denizi'nde battı. Fars Haber Ajansı'na göre gemide, Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask Limanı açıklarında iken gece 02:25'te yangın çıktı. Yaklaşık 20 saat süren kurtarma çalışmalarının neticesiz kalması üzerine gemi tamamen sulara gömüldü. İran ordusundan yapılan açıklamaya göre, gemideki 400 askerin tamamı kurtuldu, 20 asker hafif şekilde yaralandı. Ayrıca diğer tüm mürettebatın kurtarıldığı, yangının çıkış nedeninin ise henüz belirlenemediği kaydedildi. Son 40 yıldır İran Deniz Kuvvetleri'nde görev yapan en büyük tonajlı askeri gemideki yangınla ilgili soruşturma açıldı.

Kaynak: star.com.tr