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Aktüel İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 21 bini aştı
Aktüel

İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 21 bini aştı

Ülkede son 24 saatte 119 kişi daha hayatını kaybetti, 2 bin 243 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-26 13:05:07 -
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 21 bini aştı

ANKARA (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 119 artarak 21 bin 20'ye yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda Kovid-19 salgınına ilişkin son verileri açıkladı.

Ülke genelinde 2 bin 243 yeni vaka tespit edildiğini ve bunlardan 1121'inin hastanelerde tedavi altına alındığını aktaran Lari, "Maalesef son 24 saat içinde Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarımızdan 119'unu kaybettik." dedi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 21 bin 20'ye, vaka sayısının da 365 bin 606'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 831'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğünü söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 314 bin 870'e ulaştığının bilgisini verdi.

Bakanlık Sözcüsü Lari, ülkede yapılan toplam test sayısının ise bugün itibarıyla 3 milyon 113 bin 806 olduğunu kaydetti.

Başta Hazar Denizi kıyısındaki tatil bölgelerinden Mazenderan ve Gilan olmak üzere Tahran, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zincan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak adlandırılan yüksek riskli eyaletler olduğuna dikkati çeken Lari, halka zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınma çağrısını yineledi.

İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.


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