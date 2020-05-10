  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 640'a yükseldi

Ülkede son 24 saatte virüs nedeniyle 51 kişi daha hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:14:02 -
İran'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 6 bin 640'a yükseldi

İSTANBUL (AA) - İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 51 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 6 bin 640'a, vaka sayısı ise 107 bin 603'e çıktı.

İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 51 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam ölü sayısının 6 bin 640'a ulaştığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 1383 artarak 107 bin 603'e yükseldiğini duyurdu.

Cihanpur, hastalardan 2 bin 675'inin durumunun ağır olduğunu ifade ederek 86 bin 143 kişinin ise sağlığına kavuştuğunu aktardı.

İran'da virüse ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde rastlanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı