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Dünya İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı
Dünya

İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

İran'da koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 161 artarak 80 bin 488'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 14:35:00 -
İran'da koronadan ölenlerin sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka ve can kayıplarının yanı sıra aşılamada gelinen son duruma ilişkin veriler bilgi paylaşıldı. Salgında son 24 saatte 11 bin 620 yeni vaka tespit edildiği ve bunlardan 1527'sinin hastanelere yatırıldığı belirtildi.

Vaka sayısının 2 milyon 935 bin 443'e çıktığı ülkede, 161 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybının 80 bin 488 olduğu ifade edildi. Kovid-19'a yakalanan hastalardan 4 bin 5'inin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü, salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısının ise 2 milyon 494 bin 108'e ulaştığı bildirildi.

İran'da toplam 4 milyon 442 bin 996 doz aşı yapıldı

Yaklaşık 83 milyon nüfusa sahip ülkede 3 milyon 912 bin 879 kişiye aşının ilk dozunun, 530 bin 117 kişiye de ikinci dozunun yapıldığı aktarıldı.

Böylece ülkede şu ana kadar 4 milyon 442 bin 996 doz aşı uygulandığı açıklandı. Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibarıyla 20 milyon 183 bin 510 oldu.

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