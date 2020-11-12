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Aktüel İran Petrol Bakanı: "ABD yaptırımları İran’ın Kovid-19'la mücadelesini zorlaştırdı"
Aktüel

İran Petrol Bakanı: "ABD yaptırımları İran’ın Kovid-19'la mücadelesini zorlaştırdı"

Yeniakit Publisher
2020-11-12 19:41:07 -
İran Petrol Bakanı: "ABD yaptırımları İran’ın Kovid-19'la mücadelesini zorlaştırdı"

TAHRAN (AA) - İran Petrol Bakanı Bijen Namdar Zengene, ABD’nin uyguladığı yaptırımların İran’ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdiği mücadeleyi zorlaştırdığını söyledi.

Gaz İhracatçısı Ülkeler Forumunun çevrim içi toplantısında konuşan Zengene, ABD yaptırımlarını eleştirdi.

Zengene, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları ve Tahran yönetimini petrol gelirinden mahrum bırakması nedeniyle Kovid-19'la mücadelede sorunlarla karşılaştıklarını ifade etti.

İranlı Bakan, "ABD yaptırımları İran’ın Kovid-19'la mücadelesini zorlaştırdı. ABD hükümeti, her gün 400 İranlının virüs salgını nedeniyle ölmesinden sorumludur.” dedi.


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