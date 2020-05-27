İran Meclisinde 11'inci dönem başladı

ANKARA (AA) - İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede adalet konusunda iyi bir konumda olmadıklarını belirterek, Meclisin yeni dönemdeki önceliğinin adalet, istihdam, yerli üretim ve ekonomi olması gerektiğini vurguladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, 11'inci dönem İran Meclisi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, kabine üyeleri, Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri ve 268 milletvekilinin katıldığı törenle göreve başladı.

Geçici başkanlık görevini 74 yaşındaki Seyyid Rıza Tekavi'nin üstlendiği törende, Cumhurbaşkanı Ruhani bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Meclisi, "İslami demokrasi ve dini demokrasinin sembolü" olarak niteleyen Ruhani, yeni dönemde hükümet ile parlamento arasında güçlü bağlar kurulması çağrısında bulundu.

Ruhani, "Umarım, mevcut hükümetin geri kalan son görev senesinde ve bu Meclisin ilk senesinde birbirimizle iş birliği yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Ruhani'nin konuşmasının ardından yeni dönem milletvekilleri, Geçici Meclis Başkanı Tekavi'nin okuduğu yemin metnini tekrarladı.

- Hamaney'den adalet vurgusu

İran lideri Hamaney de Genel Kurulda okunan mesajında, Meclisin yeni dönemdeki önceliğinin adalet, istihdam, yerli üretim ve ekonomi olması gerektiğini vurguladı.

Ülkede adalet konusunda iyi bir konumda olmadıklarını belirten Hamaney, "Adalet konusunda iyi bir puan elde edemediğimizi kabul etmeliyiz. Eğer yasalar doğru, yeterli ve uygulanabilir olursa ve doğru bir şekilde hayata geçirilebilirse ülke yüce hedeflerine ulaşacaktır." dedi.

Hamaney mesajının sonunda son 3 dönemdir Meclis Başkanlığı görevini üstlenen Ali Laricani'ye ve 10'uncu dönem milletvekillerine çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

İran'da yeni meclis başkanının ise yarın yapılacak oturumda seçileceği bildirildi.



