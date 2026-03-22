İran Meclis Başkanı Galibaf: "İsrail’in hava sahası savunmasız, sonraki adımların zamanı geldi"

İran’ın nükleer programın kalbi sayılan Dimona’yı hedef alan saldırıları, Tahran cephesinde "operasyonel bir kırılma" olarak yorumlanıyor. Meclis Başkanı Kalibaf, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’in en stratejik noktasını bile koruyamadığını belirterek, "Eğer İsrail rejimi yüksek düzeyde korunan Dimona bölgesinde füzeleri engelleyemiyorsa, bu durum savaşın yeni bir aşamaya girdiğinin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

EN AZ 51 KİŞİ YARALANDI

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, saldırı sonrası bölgede en az 51 kişinin yaralandığını resmen açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise Dimona'ya yönelik saldırıda hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ancak füzeyi etkisiz hale getiremediğini itiraf etti. Saldırının yarattığı tahribatın boyutları incelenirken, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

STRATEJİK HEDEF: DİMONA NÜKLEER MERKEZİ

Saldırının hedefi olan Dimona kenti, Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ne ev sahipliği yapması nedeniyle İsrail'in en kritik noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Ülkenin nükleer programında merkezi rol oynayan bu tesis, "nükleer belirsizlik" politikası çerçevesinde yıllardır en üst düzeyde korunuyordu. Kalibaf'ın "savunmasız" çıkışı, tam da bu koruma kalkanının delinmesine dayanıyor.