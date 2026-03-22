İsrail ve ABD'nin korktuğu oldu! Emad ve Kadir füzeleri ateşlendi
Dünya İran Meclis Başkanı Galibaf: "İsrail’in hava sahası savunmasız, sonraki adımların zamanı geldi"
İran Meclis Başkanı Galibaf: "İsrail’in hava sahası savunmasız, sonraki adımların zamanı geldi"

İran Meclis Başkanı Galibaf: "İsrail’in hava sahası savunmasız, sonraki adımların zamanı geldi"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, nükleer tesislerin bulunduğu Dimona'ya yapılan saldırıların ardından İsrail'in hava savunma sistemlerinin çöktüğünü iddia etti. Kalibaf, "İsrail’in hava sahası savunmasız, önceden planlanan sonraki adımların uygulanma zamanı geldi" diyerek savaşta yeni bir safhaya geçildiğini duyurdu.

İran’ın nükleer programın kalbi sayılan Dimona’yı hedef alan saldırıları, Tahran cephesinde "operasyonel bir kırılma" olarak yorumlanıyor. Meclis Başkanı Kalibaf, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’in en stratejik noktasını bile koruyamadığını belirterek, "Eğer İsrail rejimi yüksek düzeyde korunan Dimona bölgesinde füzeleri engelleyemiyorsa, bu durum savaşın yeni bir aşamaya girdiğinin göstergesidir" ifadelerini kullandı.

EN AZ 51 KİŞİ YARALANDI

İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, saldırı sonrası bölgede en az 51 kişinin yaralandığını resmen açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ise Dimona'ya yönelik saldırıda hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini ancak füzeyi etkisiz hale getiremediğini itiraf etti. Saldırının yarattığı tahribatın boyutları incelenirken, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

STRATEJİK HEDEF: DİMONA NÜKLEER MERKEZİ

Saldırının hedefi olan Dimona kenti, Şimon Peres Negev Nükleer Araştırma Merkezi'ne ev sahipliği yapması nedeniyle İsrail'in en kritik noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Ülkenin nükleer programında merkezi rol oynayan bu tesis, "nükleer belirsizlik" politikası çerçevesinde yıllardır en üst düzeyde korunuyordu. Kalibaf'ın "savunmasız" çıkışı, tam da bu koruma kalkanının delinmesine dayanıyor.

 

İsrailli köpeklerin gizli askeri bilgileri İran'a satıldı

İran "Dimona" saldırısı sonrası ilan etti: "İsrail semalarında füze üstünlüğü bizim!"

Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti

İran'ın füzelerini engelleyemediler! Katiller soruşturma başlattı

İran, AB ile dalga geçti! "Koruyamıyorsanız gelelim"

Nihat Kızılçelik

İranın füzelerle saldırıp İsrailin su arıtma tesisleri ve elektrik altyapısının devre dışı kalması ülkenin yaşam destek sistemlerinin neredeyse tamamen çökmesi ve büyük bir insani krizle karşı karşıya kalması anlamına gelir İsrail coğrafi yapısı gereği su ve enerji konusunda teknolojiye ve merkezi altyapıya aşırı bağımlı bir ülkedir İsrailin evsel ve belediye su ihtiyacının %70'inden fazlası deniz suyu arıtma tesislerinden sağlanmaktadır İsrailin Su ve elektrik alt yapısının zarar görmesi İsrailin çöküşü demektir İran boş binaları değilde bu kaynakları hedef alsaydı savaşın seyri tamamen değişe bilirdi yaşam destek kaynakları kesilen İsrail eli mahkum bu savaştan galip değil mağlup olan taraf olacaktı
