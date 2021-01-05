İran Dışişleri Bakanı Zarif'ten Suudi Arabistan ile anlaşan Katar'a tebrik:

ANKARA (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Katar ile Suudi Arabistan'ın kara, deniz ve hava sınırlarını karşılıklı olarak açmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek Doha'yı tebrik ederken, Arap ülkelerine ise "İran ne düşman ne de tehdittir." diye seslendi.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Baskı ve zorbalığa karşı gösterdiği cesurca direnişteki başarısı dolayısıyla Katar'a tebrikler. Diğer Arap komşularımıza: İran ne düşman ne de tehdittir. Özellikle de pervasız patronunuz (ABD Başkanı Donald Trump) giderken günah keçisi aramaya son verin." ifadelerini kullandı.

İran'ın bölgesel iş birliği için sunduğu Hürmüz Barış Girişimi'ne (HOPE) işaret eden Zarif, "Güçlü bir bölge için önerimizi kabul etme zamanı." çağrısında bulundu.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, dün akşam yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, bugün El-Ula kentinde düzenlenen 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

- Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.







