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Aktüel İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: "ABD seçim sonuçlarının İran siyasetine etkisi olmayacak"
Aktüel

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: "ABD seçim sonuçlarının İran siyasetine etkisi olmayacak"

Yeniakit Publisher
2020-11-07 11:22:39 -
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi: "ABD seçim sonuçlarının İran siyasetine etkisi olmayacak"

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD başkanlık seçimindeki sonuçların İran siyasetine etki etmeyeceğini söyledi.

İran devlet radyosuna konuşan Arakçi, ABD'deki başkanlık seçimleriyle ilgili açıklamada bulundu.

ABD'de başkanın değişmesiyle temel politikaların değişmeyeceğini ancak yeni yaklaşımların mümkün olabileceğini savunan Arakçi, "ABD'deki seçim sonuçlarının İran'ın siyasetine etkisi olmayacaktır. Yeni şartlar oluşursa İran da kendi çıkarlarını korumak için bu şartlarla uyumlu çözümler geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

Arakçi, başkanlık yarışını Demokrat Partinin adayı Joe Biden'ın kazanması halinde nükleer anlaşmaya dönüp dönmeyeceğine ilişkin bir soruyu ise şöyle cevaplandırdı:

"Bu konuda konuşmak için henüz erken. Birçok sorun var ancak her şeyden önce ABD'nin izleyeceği yeni siyaseti beklemek lazım."



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