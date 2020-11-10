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Aktüel İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye "kentleri en az 15 gün karantinaya alın" çağrısı
Aktüel

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye "kentleri en az 15 gün karantinaya alın" çağrısı

İran Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ali Şehriyari, salgının boyutunun kamu sağlığına ciddi tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bugün bu konuda uygun çareler üretemezsek yarın çok geç olacaktır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:30:30 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye "kentleri en az 15 gün karantinaya alın" çağrısı

ANKARA (AA) - İran Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ali Şehriyari, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrolden çıktığını belirterek, öncelikle başkent Tahran olmak üzere büyük kentlerde en az 15 gün süreyle karantina kararı alınması için hükümete çağrıda bulundu.

Şehriyari, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye yazdığı mektubunda, ülkede son haftalarda en yüksek seviyeye ulaşan Kovid-19 salgınına karşı daha da geç kalınmadan sıkı tedbirler alınmasını talep etti.

Salgına karşı bugüne kadar alınan tedbirlerin yeterli olmadığını ifade eden Şehriyari, bu kapsamda başta Tahran olmak üzere büyük kentlerdeki faaliyetlerin 15 ila 30 gün tamamen durdurularak karantina tedbirleri uygulanması gerektiğini belirtti.

Şehriyari, salgının boyutunun kamu sağlığına ciddi tehdit oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bugün bu konuda uygun çareler üretemezsek yarın çok geç olacaktır." ifadesini kullandı.

İran'da Kovid-19 nedeniyle vaka sayıları ve can kayıpları son haftalarda salgının başından bu yana en yüksek seviyelere çıktı. Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 40 bine yaklaşırken vaka sayısı 700 bini aştı.

Vakalardaki artış üzerine İran'da 25 eyalet merkezi ve 89 ilçede zorunlu olmayan iş yerlerinin kapatılması kararı alınmıştı. Tedbirler kapsamında 25 eyalet merkezine giriş çıkışlar da yasaklanmıştı.

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