  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "İsrail'in tuzağına düşmeyeceğiz, suikasta uygun zamanda yanıt vereceğiz"
Aktüel

İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "İsrail'in tuzağına düşmeyeceğiz, suikasta uygun zamanda yanıt vereceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-28 11:26:14 -
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "İsrail'in tuzağına düşmeyeceğiz, suikasta uygun zamanda yanıt vereceğiz"

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın nükleer programının mimarlarından bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden Fahrizade'nin, nükleer ve savunma alanındaki çalışmalarının yanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda da araştırmalar yapan bir bilim insanı olduğunu belirtti.

Suikastın ardında İsrail'in olduğunu ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görevden ayrılmadan "kaos" hedeflediğini ifade eden Ruhani, "Birkaç hafta sonra baskı dönemlerinin sona ereceğini hissediyorlar ve dünyadaki şartları değiştirmeye çalışıyorlar. Hem bölgede istikrarsızlık oluşturmak hem de dikkatleri bu günlerde işgal altındaki topraklarda (Filistin) estirdikleri terör ve tehditlerden başka yöne çekmek istiyorlar." diye konuştu.

İsrail'in tuzağına düşmeyeceklerini vurgulayan Ruhani, şöyle devam etti:

"İran'ın düşmanları İran ulusunun ve yetkililerinin bu cinayeti yanıtsız bırakmayacak kadar cesur ve azimli olduğunu iyi biliyor. İlgili yetkililer, bu suçun yanıtını uygun bir vakitte verecektir. Halkımız, siyonist rejimin tuzağına düşmeyecek kadar akıllı ve bilgedir."

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan bilim insanı Muhsin Fahrizade, dün Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybetmişti. İranlı yetkililer, suikasta ilişkin İsrail'i suçlamıştı.

ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden döneminde İran ile ABD arasındaki gerginliğin azalacağına dair beklentiler oluşmuştu. Uluslararası medyada, 20 Ocak 2021'de Beyaz Saray'dan ayrılacak olan ABD Başkanı Trump'ın görev süresi sona ermeden İsrail ile İran'ı provoke edecek adımlar atabileceğine ilişkin endişelere yer verilmişti.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Irak'taki İran destekli milis gruplara, Trump görevinden ayrılana kadar ABD'ye karşı eylemleri durdurma talimatı verdiği iddia edilmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dili..
Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!
Medya

Habertürk canlı yayınında ilginç anlar!

Habertürk ekranlarında canlı yayın sırasında bir çalışan stüdyoya girdi. Canlı yayına girdiğini fark eden çalışan hızlı adımlarla uzaklaşmay..
Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması
Dünya

Çin'den dünyayı sarsan koronavirüs açıklaması

Çin devlet medyası, koronavirüsün Wuhan'dan önce İspanya ve İtalya'da görüldüğünü belirterek, virüsün Çin'e dondurulmuş gıdalar içerisinde g..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay