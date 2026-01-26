  • İSTANBUL
İran alev alev: Ölü sayısı 5 bin 800'ü aştı
Dünya

İran alev alev: Ölü sayısı 5 bin 800'ü aştı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
İran alev alev: Ölü sayısı 5 bin 800'ü aştı

İran'da ekonomik krizle başlayan ve ülke geneline yayılan gösterilerde bilanço ağırlaşıyor. Güncel verilere göre hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 848'e yükselirken, gözaltı sayısı 41 bini geçti.

İran'da 28 Aralık 2025'te patlak veren ekonomik tabanlı eylemler, ülkede son yılların en büyük kaosuna neden oldu.

Yerel para biriminin değer kaybetmesiyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan protestoların bilançosu güncellendi.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), olaylarda 209'u güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 5 bin 848 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Ayrıca, ülke genelindeki operasyonlarda 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

RAKAMLAR ARASINDA UÇURUM VAR

İran resmi makamları ile dış kaynaklı ajansların verileri arasındaki büyük fark dikkat çekiyor.

İran Şehit ve Gaziler Vakfı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada toplam can kaybını 3 bin 117 olarak duyurmuştu.

Resmi makamlar, ölenlerin büyük bir kısmının "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ve siviller olduğunu savunuyor.

Ancak HRANA, yeni vakaları doğrulamaya devam ettiklerini belirterek ölü sayısının resmi rakamların çok üzerinde olduğunu vurguluyor.

 

