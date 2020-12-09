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Aktüel İran, ABD'nin Yemen Büyükelçisi'ni yaptırım listesine aldı
Aktüel

İran, ABD'nin Yemen Büyükelçisi'ni yaptırım listesine aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 20:16:06 -
İran, ABD'nin Yemen Büyükelçisi'ni yaptırım listesine aldı

TAHRAN (AA) - İran yönetimi, ABD'nin Yemen Büyükelçisi Christopher Henzel'ı yaptırım listesine aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki insani krizde oynadığı rol nedeniyle Henzel'ın yaptırım listesine alındığı açıklandı.

Açıklamada Henzel, Yemen'deki savaşta rol oynamak ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah sağlayarak masum insanların ölümüne yol açmakla suçlandı.

- ABD de İran'ın Husilerin kontrolündeki bölgeye atadığı "elçi"yi yaptırım listesine almıştı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın yakın zamanda Husilerin kontrolündeki bölgeye elçi olarak atadığı İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü yetkilisi Hasan Irlu'yu yaptırım listesine alıyoruz. Ayrıca Kudüs Gücü'nün eylemlerine platform sunan ve 50'nin üzerinde uluslararası şubesi bulunan İran merkezli El-Mustafa Uluslararası Üniversitesini de yaptırım listesine alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca İran'da yaşayan Pakistan vatandaşı Yusuf Ali Muraj'ın da yaptırım listesine alındığını belirten Pompeo, bu kişinin de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Orta Doğu ve ABD'deki eylemlerini koordine ettiğini, planladığını ve yönettiğini belirtmişti.




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