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Aktüel

Irak’taki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-01 03:43:11 -
Irak’taki Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ın başkenti Bağdat ve çeşitli güney vilayetlerinden 300'ün üzerinde Türk vatandaşı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yurda dönüş talepleri kapsamında Türkiye'ye gönderildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışma çerçevesinde Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliğinin desteğiyle Irak'ta bulunan 300’ün üzerinde Türk vatandaşı, kara yoluyla Türkiye'ye gitti.

Bağdat'taki Türk şirketi çalışanı Nihat Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu salgından dolayı işlerinin yaklaşık 1 aydır durma noktasına geldiğini belirterek, Türkiye'ye dönüşlerinin sağlanmasında devlete ve Bağdat Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Irak'ın başkenti Bağdat ve çeşitli kentlerinde bulunan Türk vatandaşları daha önce de tahliye edilmişti.

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