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Aktüel

Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti

Ülkede bir günde 2 bin 726 yeni vaka tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-09 18:18:06 -
Irak'ta Kovid-19'dan son 24 saatte 82 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82 artarak 5 bin 392'ye yükseldi.

Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 82 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 2 bin 726 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 392'ye çıktığı ifade edilen açıklamada, toplam vaka sayısının 150 bin 115'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada iyileşen hasta sayısının 107 bin 775'e yükseldiği bilgisine yer verildi.

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