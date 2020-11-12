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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 50 can kaybı
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 50 can kaybı

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:24:53 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 50 can kaybı

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 50 artarak 11 bin 532'ye yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 298 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 532'ye, vaka sayısı ise 511 bin 806'ya çıktı.

Açıklamada ayrıca, son bir günde 2 bin 571 kişinin iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının da 439 bin 228'e ulaştığı kaydedildi.

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