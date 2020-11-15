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Aktüel Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 47 kişi hayatını kaybetti
Aktüel

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 47 kişi hayatını kaybetti

Ülkede son 24 saatte 2 bin 237 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-15 16:48:04 -
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 47 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 47 artarak 11 bin 670'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 237 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 670'e, vaka sayısı ise 519 bin 152'ye çıktı.

Açıklamada ayrıca, son bir günde 2 bin 813 kişinin iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının da 447 bin 39'a ulaştığı kaydedildi.

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