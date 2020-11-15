Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 47 kişi hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 47 artarak 11 bin 670'e yükseldi.

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 237 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybı 11 bin 670'e, vaka sayısı ise 519 bin 152'ye çıktı.

Açıklamada ayrıca, son bir günde 2 bin 813 kişinin iyileştiği, böylece sağlığına kavuşanların sayısının da 447 bin 39'a ulaştığı kaydedildi.