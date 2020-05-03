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Aktüel

Irak'ta, hükümeti kurması beklenen Kazimi'ye karşı cephe büyüyor

Yeniakit Publisher
2020-05-03 18:10:12 -
Irak'ta, hükümeti kurması beklenen Kazimi'ye karşı cephe büyüyor

BAĞDAT (AA) - Irak'ta meclisin ikinci büyük grubu olan İran'a yakın Fetih Koalisyonu, hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa el-Kazimi'yi, selefi Muhammed Tevfik Allavi'nin bakanları seçiminde yaptığı hatayı tekrarlamakla eleştirdi.

Fetih Koalisyonu Meclis Grup Başkanı Muhammed el-Gabban, yaptığı basın açıklamasında, "Siyasi gruplar, bakanların hizipçilikten uzak bağımsız şekilde seçimi için Kazimi'ye özgür davranması hakkı tanımıştı. Ancak Kazimi, bakan adaylarının seçimi konusunda selefinin yaptığı hatayı yaptı." dedi.

Gabban, Mustafa Kazimi'nin sızan kabinedeki itiraz edilen isimleri değiştirmesi için siyasi gruplarla istişaresinin sürdüğünü ifade etti.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, 9 Nisan'da Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi’ye hükümeti kurma görevi vermişti.

Eski Başbakan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu ve İyad Allavi Başkanlığındaki Vataniyye Koalisyonu da Kazimi kabinesine güvenoyu oylamasında "Evet" demeyeceklerini açıklamıştı.

Irak Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi, hükümete güven oylaması oturumuna karar verilmesi için tüm milletvekillerden yarın meclise gelmesini istemişti.

Kazimi'den önce bağımsız Şii siyasetçi Muhammed Tevfik Allavi, hükümeti kurma görevi alsa da mecliste yeterli destek bulamayacağını anlayınca görevi iade etmişti.





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