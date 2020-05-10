  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Irak’ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Irak’ta kurulan Mustafa el-Kazımi başkanlığındaki yeni hükümete karşı protestolar devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 13:05:50 -
Irak’ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor

Irak’ta kurulan Mustafa el-Kazımi başkanlığındaki yeni hükümete karşı protestolar devam ediyor.


Yaklaşık 2 aydır korona virüs salgını nedeniyle gerginliğin azaldığı Irak’ta hükümet karşıtı protestolar yeni hükümetin kurulmasıyla yeniden alevlendi. Ülkenin güneyindeki Vasıt kentinde sokaklara dökülen protestocular, Bedir örgütüne ait binayı ateşe verdi. Kentteki siyasi partilere ait binaları da kuşatan protestocular, milletvekili Saad el-Miyali’nin de evini ateşe verdi. Hükümet karşıtı sloganlar atan göstericiler, yolsuzluk yapanların hala iktidarda kaldığını söylediler.


Kentte sabah erken saatlerde protestoların yeniden başladığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı