  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Irak’ta ABD’ye İHA’lı şok
Gündem

Irak’ta ABD’ye İHA’lı şok

Yeniakit Publisher
2023-11-03 11:09:00 -
Irak’ta ABD’ye İHA’lı şok

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Erbil kentinde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu üsse 2 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana ABD'nin Suriye ve Irak'taki güçlerine saldırılar giderek artıyor. Irak'ın kuzeyindeki IKBY’nin Erbil kentine bağlı Harir ilçesinde ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri askerlerinin bulunduğu üs, 2 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Saldırı sonucu hasar ya da can kaybı meydana gelip gelmediği henüz bilinmiyor.

 Irak ve Suriye'deki ABD askerleri 27 kez hedef alınmıştı

Öte yandan, İsrail’in Gazze’ye başlattığı saldırıların ardından ABD’nin Irak ve Suriye'deki üslerine saldırılar artmıştı. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin 27 kez hedef alındığını belirtmişti. Saldırılardan İran destekli silahlı grupları sorumlu tutan Ryder, ABD'nin Orta Doğu'ya 300 asker daha göndereceğini ifade etmişti. Ryder, ek askeri konuşlandırmanın amacının bölgesel caydırıcılık çabalarını desteklemek ve ABD askerlerinin güvenliğini artırmak olduğunu aktarmıştı.

Gözaltındaki Dilan Polat'ın polislerden isteği ağızları açık bıraktı
Gözaltındaki Dilan Polat'ın polislerden isteği ağızları açık bıraktı

Sosyal Medya

Gözaltındaki Dilan Polat'ın polislerden isteği ağızları açık bıraktı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hayatı tamamen değişti! Doktorluğu bıraktı bakın ne yetiştirmeye başladı
Hayatı tamamen değişti! Doktorluğu bıraktı bakın ne yetiştirmeye başladı

Tarım

Hayatı tamamen değişti! Doktorluğu bıraktı bakın ne yetiştirmeye başladı

Cem Küçük kulis bilgisini açıkladı: Erdoğan bir ili o partiye bırakacak
Cem Küçük kulis bilgisini açıkladı: Erdoğan bir ili o partiye bırakacak

Gündem

Cem Küçük kulis bilgisini açıkladı: Erdoğan bir ili o partiye bırakacak

Beceriksiz Ekrem'in metrosu yine yolda bıraktı!
Beceriksiz Ekrem'in metrosu yine yolda bıraktı!

Aktüel

Beceriksiz Ekrem'in metrosu yine yolda bıraktı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23