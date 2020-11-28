Irak'ın Salahaddin kentinde terör örgütü DEAŞ tarafından 3 kişi öldürüldü

KERKÜK (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ın Salahaddin kentine bağlı Şırgat ilçesi yakınlarında düzenlediği saldırıda 1 kişinin öldüğü, örgütün kaçırdığı 2 kişinin de cesetlerine rastlandığı belirtildi.

Salahaddin Polis Teşkilatı'ndan Yüzbaşı Ahmet Ekrem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şırgat ilçesi yakınlarındaki bir tarlaya döşenen bombanın uzaktan kumandayla patlatıldığını söyledi.



Bombanın daha önce terör örgütü DEAŞ mensupları tarafından tarlaya döşendiğini belirten Ekrem, patlamada bir çiftçinin öldüğünü aktardı.



Ekrem, Şırgat ilçesinden 2 kişinin DEAŞ mensupları tarafından kaçırıldıktan yaklaşık 3 saat sonra ilçenin dışındaki kırsal bölgede cesetlerine rastlandığını belirtti.

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Olaydan hemen sonra bölgeye çok sayıda güvenlik gücünün sevk edildiğini ifade eden Ekrem, operasyon başlatıldığını kaydetti.



Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.



Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.



Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 3 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.