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Ekonomi Irak’ın petrolünü Türk ‘tank vagonları’ taşıyacak
Ekonomi

Irak’ın petrolünü Türk ‘tank vagonları’ taşıyacak

İlk sevkiyatı uğurlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Kocaeli’de yüksek yerlilik oranıyla üretilen tank vagonlar, Irak petrol ve akaryakıt taşımacılığının karadan demir yoluna kaydırılmasında büyük rol oynayacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 11:32:00 -
Irak’ın petrolünü Türk ‘tank vagonları’ taşıyacak

S anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Irak Demiryolları için Kocaeli’de üretilen ve ilk parti teslimatı başlayan vagon tankları yolcu etti. Dilovası’nda kurulu Cryocan firması tarafından Irak Demiryolları için üretilecek 400 vagon tanktan üretimi tamamlanan 50’sinin sevkiyatına başlandı. Firma 2021 sonuna kadar 100 tank vagonun daha üretimini tamamlayarak Irak’a teslim etmeyi hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, söz konusu tank vagonların üretildiği Dilovası’ndaki fabrikayı ziyaret etti.

Büyük rol oynayacak

Ziyarette firmanın yönetim kurulu başkanı Tekin Urhan’dan bilgi alan Varank, daha sonra üretim tesislerini gezerek, üretimi tamamlanan vagon tanklarını inceledi. Varank, 1 metreküpten 5 bin metreküpe, 1 bardan 100 bara kadar yüksek basınçlı tank üreten şirketin bu alanda dünyanın saygın firmaları arasında yer aldığını kaydederek, “Ar-Ge ve inovasyonu önemseyen, bu alana yatırım yapan bir şirketimiz. Savunma sanayi, parçacık hızlandırıcı ve uzay teknolojilerinde kullanılan, nitrojen ve likit hidrojen tankı gibi yüksek teknolojili, katma değerli ürünler üretebiliyorlar. Türkiye’nin sahip olduğu kabiliyetleri bizzat yerinde görmek bizi gerçekten gururlandırıyor” şeklinde konuştu. Firmanın, demir yolunda kullanılmak üzere Türkiye’nin ilk anahtar teslim Petrol ve LPG Vagon tankı imalatını da gerçekleştirdiğini vurgulayan Varank, “Kocaeli’de yüksek yerlilik oranıyla üretilen tank vagonlar, Irak petrol ve akaryakıt taşımacılığının karadan demir yoluna kaydırılmasında büyük rol oynayacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Üretim 400 adede kadar devam edecek”

Tekin Urhan da 10 yıldır Dilovası’nda kriyojenik ve basınçlı kaplar imal ettiklerini söyledi. Urhan, Irak’ın toplam 2 bin vagon tankla petrol taşımacılığını demir yoluna kaydırmayı planladığı bilgisini vererek şöyle devam etti: “Irak Demiryolları şu anda petrol taşımacılığını kara yolundan demir yoluna kaydırmak üzere bir proje yürütüyor. Irak Demiryolları bu projede yoluna Cryocan ile yürümeye karar verdi. Şu anda 50 tankın ilkini gönderiyoruz. 400 adede kadar devam edecek bu üretim. 2022 yılının sonuna kadar teslimatlarımız devam edecek.”

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