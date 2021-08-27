Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu."
MSB, bu sabah Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.