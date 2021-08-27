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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
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Aktüel Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Aktüel

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya düzenlenen hava harekatıyla 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 15:41:00 -
Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Irak'ın kuzeyindeki teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Gara bölgesindeki 3 PKK'lı terörist daha Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 7 oldu."

MSB, bu sabah Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

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