Irak’ın, İran’ın, Yunanistan’ın karşılığı Kürtler mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Başka bir ülkede olsa bir dakika bile siyaset yaptırılmayacak olanlar…

Terör örgütüne verdikleri destek sebebiyle, anında derdest edilip cezaevine konulacak adamlar..

Türkiye’nin bir yumuşak karnını bulmuşlar..

Eski yıllarda Kürt kardeşlerimize yapılan zulümler üzerinden kendilerine bir istismar aracı oluşturmuşlar.

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“Kürtleri temsil ediyoruz” diyerek, devletin askerine, polisine kurşun sıkan vicdansız hainlerle kol kola girmiş, emperyalizm uşaklıklarını sürdürüyorlar.

İsmini gizlemeyelim, açıktan verelim.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’ta yaptığı açıklamalara takılıp, şunları söylemiş:

“Şam’a, Irak’a, İran’a, Yunanistan’a çözüm eli. Olsun tabi her yerde olsun ama, Kürt’e gelince Federe Kürdistan Bölgesi’nde, Rojava’da olduğu gibi tank top niye? Çözüm niye Kürtler için yok.”

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