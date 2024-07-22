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Gündem Irak’ın, İran’ın, Yunanistan’ın karşılığı Kürtler mi?
Gündem

Irak’ın, İran’ın, Yunanistan’ın karşılığı Kürtler mi?

Yeniakit Publisher
2024-07-22 10:09:00 -
Irak’ın, İran’ın, Yunanistan’ın karşılığı Kürtler mi?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun, "Irak’ın, İran’ın, Yunanistan’ın karşılığı Kürtler mi?" başlıklı yazısı...

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Başka bir ülkede olsa bir dakika bile siyaset yaptırılmayacak olanlar…

Terör örgütüne verdikleri destek sebebiyle, anında derdest edilip cezaevine konulacak adamlar..

Türkiye’nin bir yumuşak karnını bulmuşlar..

Eski yıllarda Kürt kardeşlerimize yapılan zulümler üzerinden kendilerine bir istismar aracı oluşturmuşlar.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Kürtleri temsil ediyoruz” diyerek, devletin askerine, polisine kurşun sıkan vicdansız hainlerle kol kola girmiş, emperyalizm uşaklıklarını sürdürüyorlar.

İsmini gizlemeyelim, açıktan verelim.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Kıbrıs’ta yaptığı açıklamalara takılıp, şunları söylemiş:

“Şam’a, Irak’a, İran’a, Yunanistan’a çözüm eli. Olsun tabi her yerde olsun ama, Kürt’e gelince Federe Kürdistan Bölgesi’nde, Rojava’da olduğu gibi tank top niye? Çözüm niye Kürtler için yok.”

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Yorumlar

HII

KIPRIS MESELESÌ AYRI BU TERÖRİST MÌLLETVEKÌLÌ ZAAT KENDÍSÌ GÌBÌ TERÖRİSTLER ÌÇÌN NE ÍSTEDÌGʻÌNÌ GAYET ÇOK ÌYÌ BÌLÌYOR AMA SENÌN GÌBÌ SATILMIṢLAR PÌÇLER ÌÇÌN DEGʻÌL SÌYONÌST EMPERYALÌST BU DEVLET GAYET NE ÍSTEDÌGʻÌNÌ NE YAPMAK ÍSTEDÌGʻÌNÌ ÇOK ÌYÌ BÌLÌYOR SÌZÌN GÌBÌ ALÇAK TERÖRİSTLERÌN CANI CEHENNEME

Mustafa

Kürt değil kardeşim bunlar Siyonist Amerika İsrail uşakları Kendi menfaatleri için. Dem HDP vs o konuşanların bir yere Siyonistler getirdiği için ne kadar hayinlik ederlerse o kadar yükselebilir. Acaba Amerika Avrupa böyle dem HDP gibi velileri olsa meclisine sokar mı? Asar Yok eder Demokrasi gereği der. Bizde?
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