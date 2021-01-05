Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 856'ya, Suudi Arabistan'da 6 bin 265'e yükselirken, Kuveyt'te vaka sayıları arttı.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 757 yeni vaka tespit edildiği, 1928 kişinin iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 856'ya, vaka sayısının da 599 bin 126'ya yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 547 bin 457 oldu.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 9 kişinin daha vefat ettiğini, 104 kişinin enfekte olduğunu, 146 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, son verilerle toplam can kaybının 6 bin 265, vaka sayısının 363 bin 259, iyileşenlerin sayısının ise 354 bin 755 olduğunu açıkladı.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 312 kişinin enfekte olduğu, 273 hastanın ise iyileştiği aktarıldı.

Böylece vaka sayısının 152 bin 27'ye, iyileşen hasta sayısının ise 147 bin 784'e çıktığı aktarılan açıklamada, can kayıplarının 938 olduğu kaydedildi.