Irak ve Suudi Arabistan'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs nedeniyle Irak'ta 13, Suudi Arabistan'da 9 kişi daha hayatını kaybetti.

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 1200 yeni vaka tespit edildiği, 1668 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 710'a, vaka sayısının 585 bin 345'e yükseldiği Irak'ta 522 bin 637 kişinin ise sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgın hastalık nedeniyle 9 kişinin daha vefat ettiğini, 168 kişinin enfekte olduğunu, 211 hastanın iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, son verilerle toplam can kaybının 6 bin 131, vaka sayısının 361 bin 168, iyileşen hasta sayısının da 352 bin 89 olduğunu açıkladı.



