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Aktüel Irak, Umman ve Katar İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı
Aktüel

Irak, Umman ve Katar İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı

Yeniakit Publisher
2020-11-29 20:04:49 -
Irak, Umman ve Katar İranlı bilim adamı Fahrizade'nin öldürülmesini kınadı

TAHRAN (AA) - Irak, Umman ve Katar İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade’nin öldürülmesini kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Umman Dışişleri Bakanı Bedir bin Hemad Ebu Saidi, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ebu Saidi, Hüseyin ve Bin Abdurrahman, nükleer bilimci Fahrizade'nin öldürülmesini kınayarak Zarif'e başsağlığı dileğinde bulundu.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Fahrizade, 27 Kasım Cuma günü Tahran eyaletinin Demavend ilçesine bağlı Abserd bölgesinde aracına düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

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