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Ekonomi Irak, Türkiye'den elektrik ithali için teknik prosedürlerini tamamladı
Ekonomi

Irak, Türkiye'den elektrik ithali için teknik prosedürlerini tamamladı

Irak Elektrik Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Adil Kerim, Türkiye'den elektrik ithal etmek için teknik prosedürlerin tamamlandığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 15:02:00 -
Irak, Türkiye'den elektrik ithali için teknik prosedürlerini tamamladı

Kerim, "Türkiye'den elektrik ithal etmek için teknik prosedürler tamamlandı. Maliye Komisyonu'nun bir an önce proje ve eksiklikleri tamamlamak, hat ve istasyonlar kurmak, trafo satın almak için kaynak ayırmasını bekliyoruz." dedi. Irak Elektrik Bakanlığına göre Türkiye, ülkeye 500 megavat elektrik sağlayacak. Irak, uzun yıllardır elektrik konusunda sıkıntı yaşıyor. Ülkenin birçok yerine günde ortalama sadece 3 - 5 saat elektrik verilebiliyor.

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