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Ekonomi İpragaz ve ODE Yalıtım arasında iş birliği
Ekonomi

İpragaz ve ODE Yalıtım arasında iş birliği

Yeniakit Publisher
2020-10-20 12:28:11 -
İpragaz ve ODE Yalıtım arasında iş birliği

İSTANBUL (AA) - İpragaz, yalıtım uygulamacılarının ihtiyaçlarına çözüm sunmak için ODE Yalıtım ile iş birliğine imza attı.

İpragaz'dan yapılan açıklamaya göre, şirket tarafından geliştirilen İZOPRO Tüp'e yalıtım uygulamacılarının kolaylıkla ve avantajlı imkanlarla erişebilmesi için ODE Yalıtım ile iş birliği yapıldı.

Bu kapsamda, şirket, su yalıtımı uygulamasında tüketim ve zamandan tasarruf sağlayan İZOPRO'yu, İpragaz bayilerinde ODE kullanan uygulamacıların satışına sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İpragaz Satış Geliştirme Müdürü Birim Akbaba, özel geliştirdikleri ürünlerle yalıtım alanında da hizmet verdiklerini belirterek, "İZOPRO, daha emniyetli ve daha verimli. İZOPRO, bundan sonra tüm İpragaz bayilerinde yalıtım uygulamacıları için satışa sunulacak. Uygulamacılarımız kendilerine hem ekonomik hem de farklı açılardan önemli katkılar sağlayan İZOPRO'ya çok daha kolay ulaşabilecek." ifadelerini kullandı.

İpragaz'ın, yalıtım uygulamacılarının ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği İZOPRO, ilave masraf yapmadan yalıtım uygulanacak alanın yaklaşık yüzde 20 artırılmasını sağlıyor. Ürün, yüksek alev sıcaklığıyla su yalıtımı malzemesine uygulanan ısı süresini kısaltırken, gazdan tasarruf edilmesine de olanak tanıyor.

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