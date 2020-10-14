İP grubu, İBB Meclisi’ni terk etti

İP grubu, siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile yapılan toplantıya davet edilmedikleri iddiası ile İBB Meclis toplantısını terk etti.

İP Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'nun kendisi ile bir arada bulunmak istemediğinin kendisine aktarıldığını ileri sürerek bunun üzerine bugünkü grup başkanvekilleri toplantısına davet edilmediğini iddia etti.

AK Parti yalanladı: Toplantı yapılmadı

AK Partili Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul ise grup başkanvekilleri ile bir toplantı yapılmadığını bildirdi.

Abidin Okul, “Biz bugün grup başkanvekilleri toplantısı yapmadık. Volkan beye (MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz) sorabilirsiniz. Meclisin yıllardır alışkanlıkları var. Birbirimize karşı söylemlerde hassasiyetle durmamız gerekir. Geçtiğimiz ay mecliste hoş olmayan görüntüler ortaya çıktı. Bizlerin görevi dost iklimine sağlamak. İbrahim beyin iddia ettiği gibi gruplarla toplantı yapmadık. Meclisin sağlıklı yürümesi için bu toplantıların devam etmesinden yanayım. Bu konuda bütün arkadaşlarımdan yardım istiyorum” dedi.

İP grubu ise meclisi toplu halde terk etti.