  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Avrupa Birliği'nden Türkiye kararı
İran’ın büyükelçisi açıkladı: 3 kez görüştük
İstanbul'da orman yangını!
Tokyo'dan Türkiye'ye güzel haber
Ekonomi İOÜ öğretim görevlisi alacak
Ekonomi

İOÜ öğretim görevlisi alacak

İstanbul Okan Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca 14 öğretim elemanı alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 15:38:00 -
İOÜ öğretim görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar İstanbul Okan Üniversitesi Tuzla Kampüsü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü 34959 Akfırat - Tuzla / İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır. Ön değerlendirme ve değerlendirme sonuçları, Üniversitenin web sitesinde duyurulacaktır. Son müracaat tarihi 11.09.2021.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay