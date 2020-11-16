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Aktüel Iota'nın Orta Amerika'yı 4. kategoride vurması bekleniyor
Aktüel

Iota'nın Orta Amerika'yı 4. kategoride vurması bekleniyor

Yeniakit Publisher
2020-11-16 09:40:30 -
Iota'nın Orta Amerika'yı 4. kategoride vurması bekleniyor

MANAGUA (AA) - Orta Amerika'da Eta'nın vurduğu bölgelere doğru ilerleyen Iota kasırgasının, 4. kategoriye yükselmesi öngörülüyor.

Iota'nın karaya inmesi beklenen Nikaragua ve Honduras'ın deniz seviyesine yakın kesimlerinde tahliyeler yapılırken, Nikaragua'da yağmur ve rüzgar pazar gecesinden itibaren etkisini göstermeye başladı.

Pazar günü kasırgaya dönüştükten sonra hızla güç kazanan Iota, bugün 3. kategoriye yükseldi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Iota'nın bugün geç saatlerde Orta Amerika'ya ulaştığında 4. kategoriye yükselmiş olabileceği uyarısında bulundu.

Merkez, Iota'nın bu sabah itibarıyla maksimum rüzgar hızının saatte 205 kilometreye ulaştığını da bildirdi.

Honduras'ta pazar gecesine kadar 63 bin 500, Nikaragua'da yarısı çocuk 1500 kişinin evlerinden tahliye edildiği belirtildi.

Eta kasırgası nedeniyle kasım ayı başında 150'si Guatemala'da olmak üzere Orta Amerika ülkelerinde 200 kişi yaşamını yitirmişti. ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde de Eta kasırgasının yol açtığı şiddetli yağışlarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

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