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Gündem İonnis Mazis: Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye göz kırpıyor
Gündem

İonnis Mazis: Mısır Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye göz kırpıyor

Doğu Akdeniz meselesinde Mısır'ın Türkiye'ye göz kırptığını söyleyen Yunan Profesör İonnis Mazis, "Yunanistan Mısır'a müdahale etmeli" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-05 13:16:00 - 2021-03-05 13:16:50

 yeniakit.com.tr 

Türkiye ve Mısır'ın Doğu Akdeniz meselesindeki yakınlaşması Yunan medyasında gündem oldu. Bir Yunan kanalına canlı bağlantıyla katılan Yunan Profesör İonnis Mazis, Mısır'ın Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye göz kırptığını söyledi.

Türkiye'nin Libya ile yaptığı deniz sınırı anlaşmasının yasadışı olduğu ve Yunan egemenlik sahasını ihlal ettiği hezeyanında bulunan Mazis, Yunanistan'ın Mısır'a derhal müdahale etmesi gerektiğini ifade etti.

"Mısır'a müdahale etmeliyiz"

"Basitçe söylemek gerekirse Mısır Türkiye'ye göz kırpıyor. Hatta ben İsrail'in de Türkiye ile ilişkileri düzelteceğine inanıyorum" diyen Mazis, "Yunanistan için tek yol Yunan hükümeti tarafından Mısır hükümetine müdahale edilmesi" ifadelerini kullandı.

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