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İntihar girişimini canlı yayın yapıp paylaştılar

Adana'da bir genç, ayrıldığı kız arkadaşının evinin karşısında bulunan 10 katlı apartmanın çatısına çıkıp intihar etmek istedi.Genç kız polis eşliğinde çatıya çıkıp genci ikna ederek intihar kararından vazgeçirdi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:44
İntihar girişimini canlı yayın yapıp paylaştılar

Olay, Adana Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Berfin D. bir süre önce sosyal medya üzerinden tanıştığı Fatih Kaya (24) ile arkadaş oldu. Ancak zamanla genç kız Kaya'nın uyuşturucu ve alkol bağımlısı olduğu ileri sürüldüğü için ailesinin istememesi üzerine ayrıldı. Kaya, genç kızı sürekli rahatsız edip barışmak istedi. Ancak genç kız bir türlü barışmadı. Kaya, sevdiği kızın bulunduğu apartmanın önüne geldi. Uyuşturucu aldığı öne sürülen Kaya onun etkisiyle kendine ve çevreye zarar verdi. Kaya, bir süre sonra Berfin D.'nin oturduğu apartmanın karşındaki 10 katlı binanın damına çıktı. Kendisini sarkıtarak bağıran Kaya'yı gören vatandaşlar polisi aradı.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Kaya'yı uzun süre ikna etmeye çalıştı. Bu arada olay yerine müzakereci polis de geldi. İtfaiye ve Can-Kur ekipleri ise, hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı.

HERKES O ANI GÖRÜNTÜLEMEYE ÇALIŞTI

Fatih Kaya, bir türlü ikna edilemeyince bu durumu gören vatandaşlar cep telefonlarına sarılarak o anların fotoğrafını ve videosunu çekti. Kimi evinin balkonundan kimi penceresinden kimi ise sokağa inip Kaya'yı görüntüledi. Bazı vatandaşlar daha da ileri giderek canlı yayın yaptı. İlk kez intihar girişimi gören bazı kadınlar ise Kaya'yı korku dolu gözlerle izledi. Kaya bir türlü ikna olmayınca meraklı vatandaş sayısı da sürekli arttı.

"İN SENİ BARIŞTIRACAĞIM"

Genç kızın oturduğu apartmanda ikamet eden bir kişi ise Fatih Kaya'ya seslenerek "İn oğlum yapma, ben seni kızla barıştıracağım. Yeter ki sen aşağı in" diye ikna etmeye çalıştı. Vatandaş bunu önce sokaktan denedi. İkna edemeyince bu kez de evinin balkonuna çıkıp buradan bağırarak ikna etmeye çalıştı ancak Kaya bir türlü ikna olmayarak damdan sarkmaya devam etti. Bu sırada başka vatandaşlar da "Bir kız için değmez yapma, hayatın her şeyden önemli" diye bağırdı.

SEVDİĞİ KIZ İKNA ETTİ

Polis ve vatandaşların ikna etme çabasına rağmen yaklaşık bir saat damda sarkan Kaya'nın intihar etmemesi için polis, sevgilisi Berfin D. ile irtibata geçti. Genç kız Kaya'nın kendisini öldürmesine razı olmayarak polisle birlikte Kaya'nın yanına geldi. Dama çıkan genç kız kısa sürede Kaya'yı ikna etti. Genç kız Kaya'yı ikna ettikten sonra polisle birlikte hemen evine döndü. Kaya ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaya, polis aracına bindirilmeden önce, "Sevdiğim kız için çıktım. O benim nişanlım, o benim namusum, o benim kadınım. Ailesi evlenmemize engel oldu. Anası da gelse feriştahı da gelse o benden başka kimseyle evlenemez izin vermem" dedi.
Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

 

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 10:44
  1. Adana
  2. intihar girişimi
  3. sosyal medya
  4. canlı yayın
  5. rezalet

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