Internacional - Gremio Alegrense maçı ne zaman saat kaçta?

Internacional - Gremio Alegrense maçının ne zaman ve saat kaçta oynanacağı merak ediliyor. Internacional önceki hafta Gremio Alegrense mücadelesinde 1-2 yenildi. Gremio Alegrense, ise Internacional karşılaşmaında 1-2 kazandı. Yeşil sahalarda kozlarını paylaşacak olan Internacional - Gremio Alegrense maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde. İşte Internacional - Gremio Alegrense maçında son durum bilgileri…

Brezilya Serie A maçında Internacional ile Gremio Alegrense, 09 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:00. 46 puanlı Internacional 1. sırada bulunuyor, Gremio Alegrense 41 puana sahip ve 5. sırada. Internacional, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Gremio Alegrense, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi. Internacional önceki hafta Gremio Alegrense mücadelesinde 1-2 yenildi. Gremio Alegrense, Internacional karşılaşmaında 1-2 kazandı.

GREMİO ALEGRENSE KENDİ KALESİNDE 8 GOL GÖRDÜ

Internacional, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 8 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Internacional, kendi sahasında 17 gol attı, 3 gol yedi. Gremio Alegrense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Gremio Alegrense, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.